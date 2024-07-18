Ці шорти мають бути у вашому гардеробі: як виглядають головні тренди літа

У літню спеку неможливо обійтися без шортів, тому радимо додати до свого гардероба кілька варіантів – від костюмних виробів до денімових бермудів.

Бренди представили чимало цікавих варіантів шортів, які підійдуть під будь-який одяг та взуття. Важливо лише серед всього різноманіття підібрати те вбрання, яке буде пасувати до вашого стилю.

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Шорти-бермуди

Бермуди вважаються абсолютним фаворитом літа. Ви можете обирати вироби з костюмної тканини, деніму, шкіри чи сатину. Поєднуйте бермуди з сорочкою чи базовими футболками.



Актуальні шорти на літо 2024 / Фото Pinterest

Мінішорти

Дизайнери запропонували ще також короткі шорти: шкіряні, костюмні, лаковані чи розшиті кристалами. Доповнюйте такі образи звичайними топами чи моделями з довгими рукавами.



Модні шорти на літо 2024 / Фото Pinterest

Джинсові шорти

Ці шорти – літня класика, без якої нам не обійтися. Безпрограшний варіант шортів можна поєднувати з будь-яким верхом та взуттям.



Актуальні шорти на літо 2024 / Фото Pinterest

Костюмні шорти

Популярною цього сезону є костюмна тканина. Вона ідеально вписується в образи для ділового стилю в парі з сорочкою та жакетом чи в поєднанні з класичною футболкою базового крою.



Трендові шорти на літо 2024 / Фото Pinterest

Спортивні шорти

Заради власного комфорту, дівчата обирають на літо спортивні шорти, як залюбки носять зі світшотами та кросівками. Найпопулярнішими вважаються сатинові шорти зі смужками збоку чи інші варіації в спортивній естетиці.



Актуальні шорти на літо 2024 / Фото Pinterest

Щоб ще більше розширити свій гардероб, окрім шортів обирайте трендову спідницю хмаринку, а замість джинсів – штани палаццо чи піжамні штани в смужку чи клітинку.