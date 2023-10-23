Модні шкіряні штани, які в моді цієї осені: актуальна добірка

Шкіряні штани вже стали невід’ємною частиною нашого гардероба. Fashion-фахівці стверджують, що вони навіть стали певною базою, адже чудово підходять під трикотажний верх, пальто і чоботи.

Шкіряні штани є стильними й функціональними. Вони вважаються універсальним елементом гардероба в холодну пору, оскільки їх можна носити з будь-яким верхом.

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Придивіться до класичних прямих моделей та розкльошених пар, які візуально подовжують силует. В колекціях осінньо-зимового сезону вони з’явилися як символи "тихої розкоші". Чудові приклади можна простежити в колекціях Alexander McQueen та Hermès.

Шкіряні штани є практичними та легко стилізуються. Бренд Hermès показує, як модно носити шкіряні штани в чорному монохромному образі поєднуючи їх зі светром та пальтом. Victoria Beckham зробили ставку на лаковані штани з тисненням під пітона.



Трендові шкіряні штани 2023 / Фото Vogue



Трендові шкіряні штани 2023 / Фото Vogue

У колекціях на осінньо-зимовий сезон ви знайдете для себе безліч стильних варіацій шкіряних штанів. Proenza Schouler вирішили створити шкіряні штани у модному відтінку металік, поєднавши з сірим светром та бежевим пальто. Chloe представили шкіряні штани в шоколадному відтінку з розкльошеним подолом.



Трендові шкіряні штани 2023 / Фото Vogue



Трендові шкіряні штани 2023 / Фото Vogue

Поєднуйте восени шкіряні штани з кросівками, черевиками чи чоботами – на плоскому ходу чи на підборах. Образ можете довершувати тренчами, пальтами та куртками.



Трендові шкіряні штани 2023 / Фото Vogue