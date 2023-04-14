З чим носити байкерську куртку цієї весни: стильні образи

Байкерська куртка не виходить з моди вже багато років, тож її навіть зараховують до базового гардероба. Зірки стрітстайлу, як завжди, комбінують шкірянки з джинсами, футболками та сукнями.

На Тижнях моди стрітстайл-фотографи одягали байкерські куртки міксуючи зі спортивними штанами та низькими кросівками. Як носити шкіряну куртку в новому сезоні – дивіться далі.

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З джинсами та високою посадкою

Байкерська куртка – позачасовий та універсальний елемент гардероба для весни. Носити її можна з будь-яким вбранням, втім джинси – найпопулярніший елемент гардероба. Цей універсальний ансамбль можна носити хоч кожного дня. Поєднуйте джинси та куртку з сорочкою в клітинку, з туфлями на підборах чи улюбленими кросівками.



Стильні образи зі шкіряною курткою / Фото з Vogue

Зі спідницею у стилі преппі

Мікс стилю здатен швидко освіжити будь-який ваш образ. Створіть елегантну шкільну есетику на основі білосніжної сорочки, спідниці в складку, відполірованих лоферів, трикотажних лоферів та шкіряної куртки.



Стильні образи зі шкіряною курткою / Фото з Vogue

З широкими штанами

Широкі штани легко поєднати зі шкіряною курткою. Доповнюйте образ чоботами на підборах, лоферами та фактурною сумкою.



Стильні образи зі шкіряною курткою / Фото з Vogue

З максісукнею

Беріть на замітку прийом носіння максісукні зі шкірянкою. Для ефектного виходу не забудьте одягнути туфлі на підборах.



Стильні образи зі шкіряною курткою / Фото з Vogue