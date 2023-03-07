Що одягнути на побачення 8 березня: модні образи

У Міжнародний жіночий день чоловіки часто запрошують коханих на побачення. Якщо у вас вже є ідеї, де провести 8 березня зі своєю половинкою, то радимо вам лише обрати образ, в якому ви будете сяяти.

Міжнародний жіночий день цього року також не буде вихідним, втім це не завадить вам провести вечір в компанії коханої людини, пише 24 канал.

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Якщо ви вже обрали місце, в якому зможете відпочити разом з коханим, то залишається лише обрати образ, в якому ви будете почувати себе комфотно і стильно.

Зазвичай формуючи свої образи, ми надихаємося відомими інфлюенсерами. У їхньому гардеробі є чимало ефектних речей, тож вони створюють багато цікавих ауфітів, а нам є з чого вибрати те, що підходить найбільше нашому стилю.

Модель Фріда Аасен вирушила на побачення зі своїм чоловіком у коричневій сорочці та мініспідниці зі шкіри. Ефектний look білявка довершила високими чоботами на підборах. Цей образ не обов’язково повторювати ідентично, втім ви можете скористатися схожою формулою та створити свій унікальний вихід.

Якщо ви хочете отримати комфортний образ, то приміряйте базовий лонгслів зі штанами та чоботами на підборах. Довершенням ауфіту стане стильне пальто в базовому кольорі.

Не забувайте про класичні чорні жакети, які ідеально пасують не лише для офісних виходів, але й для побачення з коханою половинкою.

Цього сезону блакитна сорочка розміру оверсайз здобуде нову хвилю популярності. Її вже починають активно носити інфлюенсери, оскільки в парі з джинсами та взуттям на підборах, ця стилізація речей виглядає надзвичайно ефектно.

Якщо ж ви прихильниця розкішних образів, слідкуєте за тенденціями і знаєте, що шкіра зараз є однією із найактуальних матеріалів, то обирайте довгу спідницю та шкіряний тренч. Чорні кольори завжди виглядають дорого та стильно.

Не відмовляйте собі також у класичному поєднанні білої сорочки та спідниці. Такий образ хоч і простий, втім досить стриманий та актуальний для будь-якої події.

Якщо у вашому гардеробі є джинси кльош, то неодмінно одягайте їх під взуття на високих підборах, а верх доповніть твідовим жакетом чи стильни кардиганом.

Щоб додати трохи кольору на початку весни – обирайте яскравий костюм, за прикладом скандинавської модниці Емілі Сіндлев.