5 образів з вбранням, яке є у вашому гардеробі: добірка цікавих фото

Часом нам дуже складно придумати цікаві образи, навіть попри те, що в шафі є чимало одягу. Інколи варто просто по-іншому подивитися на вбрання та скласти цікаву стилізацію.

Осінь – чудова пора для експериментів та цікавих поєднань, пише 24 Канал. В інстаграмі можна знайти чимало світлин з модними образами, які надихатимуть вас на створення чогось свого.

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Fashion 24 підібрав кілька цікавих образів, щоб ви змогли їх повторити у стилі інфлюенсерів.

Велюрова спідниця + взуття на підборах

Чоботи на підборах до колін цієї осені набули особливої популярності. Поєднання цього взуття зі спідницями нижче колін роблять образ елегантним та вишуканим. Щоб почувати себе комфортно, довершуйте образ теплим светром.

Жакет + атласна спідниця

Спідниці довжини максі все ще залишаються актуальними, тож радимо вам приміряти на собі таку спідницю в поєднанні з балетками та жакетом.

Кардиган + штани

Монохромні образи цієї осені стали особливо популярними. Вирушаючи на прогулянку, оберіть для себе кардиган, штани і сумку одного відтінку. Під низ можете одягати базову футболку та довершувати аутфіт балетками.

Джинсова куртка + лофери

Спробуйте стилізувати цієї осені кілька відтінків деніму. До прикладу, одягайте темні джинси та довершуйте їх блакитною джинсовою курткою. Зверху можете образ стилізувати светром та довершити вихід чорними лоферами.

Штанний костюм

Костюми стають актуальними в осінню пору, коли базові майки та футболки хочеться довершити жакетом на довгий рукав. Поєднуйте блейзери зі штанами та будь-яким взуттям на вибір – від кросівок і балеток до чобіт на підборах.