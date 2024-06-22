Мініспідниці, які завойовують літо 2024: головні фасони, які представили дизайнери

Без коротких спідниць важко уявити стильне літо. Спідниці в довжині міні залишаються такими ж актуальними, як завжди. Можете обирати для себе низьку чи високу посадку. Універсальне вбрання залишає простір для багатьох стилістичних комбінацій.

Цього літа радимо додати до свого гардероба кілька мініспідниць, які вдало довершать топи, майки, футболки, блузи, сорочки та будь-який інший верх.

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Атласна спідниця

Спідниця з атласу з блискучим ефектом – ключова тенденція сезону весна – літо 2024. Обирайте такі спідниці для себе та доповнюйте красивим верхом та елегантним взуттям.



Трендові спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Картатий принт

Клітинка буде універсальною влітку та в майбутньому сезоні – восени. Звертайте увагу на чорно-білу класику та ніжну блакитну модель, яку представив бренд Versace.



Модні спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Твідова спідниця

Попри те, що твід у нас асоціюється з осінньо-зимовим періодом, влітку його варто додати до свого гардероба. Такі спідниці варто додати до офіційних виходів чи навіть щоденних розслаблених образів. У холодну пору спідницю можна носити із жакетом.



Трендові спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Асиметрія

Цей крій є одним із найбажаніших цього сезону. Мініспідниці будуть гарно пасувати до топів та витончених аксесуарів.



Актуальні спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Шкіряна спідниця

Нехай не лякає вас шкіряна спідниця в літню пору. Її можна легко носити у прохолодні дні з блузою, сорочкою, жакетом чи лонгслівом.



Трендові спідниці на літо 2024 / Фото Vogue

Також додайте до свого гардероба класичну джинсову спідницю, трикотажну, сяючу чи у стилі бохо.