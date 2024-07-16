Які купальники найчастіше обирають влітку дівчата: модні поради в пляжний сезон

Стовпчики термометра цього літа дозволяють насолодитися відпочинком біля басейну чи озера сповна, тож для різноманіття варто мати у своєму арсеналі кілька варіантів купальників.

Час проведений біля водойми найбільше рятує в сильну спеку, а відпочинок на морі подарує калейдоскоп незабутніх вражень. Дівчатам просто необхідно додати до гардероба стильний купальник, щоб почувати себе на всі 100.

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Проаналізувавши фотографії наймодніших дівчат в інстаграмі, можна легко визначити, які ж фасони та кольори переважають цього сезону.

Квіткові мотиви

У літню пору квіти не здають своїх позицій, тож окрім вбрання ще активно застосовуються на купальниках. Дівчата обирають для себе моделі з масивними квітковими елементами чи ніжними квітковими візерунками.

Мінімалістичні чорно-білі

Такий купальник – один з найголовніших трендів цього року. Чорний бра з бікіні та білим кантуванням чи навпаки білі моделі з чорними деталями – хіт сезону. Купальники в такому стилі відсилаються до естетики Old money та створюють елегантний образ. Доповнюйте такі вироби солом’яним капелюхом чи плетеною сумкою і у вас вийде неймовірний аутфіт.

Яскраві

Базові відтінки завжди будуть в моді. Ви не помилитесь ніколи, якщо оберете молочний, чорний чи коричневий виріб, втім влітку хочеться додавати яскравості, тому для того, щоб виділитися – одягайте персикові, рожеві, червоні чи жовті відтінки.

Якщо хочете додати трішки екстравагантності та хижості своїм образом – робіть ставку на купальники в принт зебри чи леопарда, які цього року не сходять з модних радарів.