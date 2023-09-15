Трейлові кросівки зможуть освіжити ваш гардероб: актуальна добірка

Трейлові кросівки – це високоефективне взуття, яке підходить до будь-якого типу місцевості – від стежок до скель. Восени такі кросівки стануть гідною альтернативою гумовим черевикам в разі дощу.

Трейлові кросівки останнім часом стали головними героями модних образів. Дівчата носять їх не лише з джинсами, але й з мініспідницями. Кросівки носять з повсякденним одягом сучасні ікони стилю - Емілі Ратаковські та Гейлі Бібер.

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Інфлюенсерки обирають не лише класичні моделі з міцною підошвою, але й полегшені варіанти – кросівки для бігу. Інфлюенсери комбінують це взуття з вільними джинсами та вкороченими топами, штанними костюмами, мініспідницями, жакетом та високими шкарпетками.

Доволі ефектно виглядають такі кросівки з корсетом та штанами-карго. Також їх можна носити з легінсами чи сукнями.

Втім трейлові кросівки вам знадобляться не лише для прогулянок містом. Обирайте їх для походу в гори. Завдяки своїй масивності, агресивним протектором, накладками на носку та з боків, вони можуть видаватимя масивними, втім у них дуже зручно буде пересуватися гірською місцевістю.

Щодо кольорів, то інфлюенсери та зірки не зупиняються на класичній білій чи чорній моделі. Вони обирають різноманітні кольорові поєднання, які відокремлюють кросівки в їхній образах та роблять взуття цікавою родзинкою.

Серед трейлових кросівок знаменитості найчастіше обирають бренд Salomon, заснований у 1947 році у Франції. Саме кросівки цього бренду користуються найбільшою популярністю.



Трендові кросівки на осінь 2023 / Фото Vogue



Трендові кросівки на осінь 2023 / Фото Vogue



Трендові кросівки на осінь 2023 / Фото Vogue



Трендові кросівки на осінь 2023 / Фото Vogue