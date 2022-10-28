Стильні головні убори на осінь 2022: найкраща добірка

В осінню пору року варто задумуватися не лише про верхній одяг, але й про головні убори, які зігрівають голову від холоду на вітру. Як виглядають найбажаніші головні убори на осінь – дивіться у добірці.

Запропоновані гололовні убори можна носити не лише восени, але й взимку. Дизайнери представили теплі панами, цікаві балаклави, позачасові кашкети, стильні бейсболки та в’язані шапки біні.

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Наймодніші головні убори на осінь 2022

Панами

За кілька днів розпочнеться листопад, а разом із ним справжня холодна осінь, тому обирайте теплі панами з хутра або водовідштовхувальних матеріалів. Такі теплі панами з’явилися в колекціях багатьох брендів, тож зверніть увагу саме на цей головний убір.



Стильні головні убори на осінь 2022 / Фото з Vogue



Стильні головні убори на осінь 2022 / Фото з Vogue

Балаклави

Цього сезону балаклави вже з впевненістю посядуть чільне місце в гардеробах модниць. Головний убір, який являє собою щось середнє між шапкою та шарфом є хоч і незвичним, але дуже зручним аксесуаром в холодний сезон.



Стильні головні убори на осінь 2022 / Фото з Vogue



Стильні головні убори на осінь 2022 / Фото з Vogue

Бейсболки

Кепка вважається позачасовим головним убором. В холодну пору року він гарно комбінується з пуховиками, дублянками та пальтами.



Стильні головні убори на осінь 2022 / Фото з Vogue



Стильні головні убори на осінь 2022 / Фото з Vogue

Шапки-біні

Шапки-біні є найпопулярнішими головними уборами осінньо-зимового сезону. Вони прості, теплі, практичні та універсальні. Також їх досить легко вписати в будь-який гардероб.



Стильні головні убори на осінь 2022 / Фото з Vogue



Стильні головні убори на осінь 2022 / Фото з Vogue

Кашкети

Фуражка знову набирає популярності серед головних уборів. Кепка бейкер-бой з вовни та з невеликими крисами над очима є квінтесенцією осінньо-зимової моди.



Стильні головні убори на осінь 2022 / Фото з Vogue



Стильні головні убори на осінь 2022 / Фото з Vogue