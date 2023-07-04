Косинка, панама і капелюх: які головні убори обирають цього літа інфлюенсери

Влітку важливо обирати не лише комфортне вбрання, але й головні убори, які захищають волосся від вигорання та голову від сонячного удару. На прикладі модних інфлюенсерів ми з’ясували, які головні убори є актуальними влітку.

Головний убір – це важливий елемент образу, пише 24 Канал. Модниці тепер навчились поєднувати приємне з корисним, тож застосовують головні убори в якості стильної родзинки до своїх аутфітів. Які головні убори є модними влітку – читайте далі.

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Панама

Цей головний убір часто асоціюється у нас з дитинством. Панами цього сезону так само в тренді, як і в попередні роки. Обирайте для себе яскраві варіанти або ж робіть ставку на мінімалістичні моделі нейтральних відтінків.

Солом’яні капелюхи

Цього сезону модниці обирають широкополі солом’яні капелюхи та більш класичні варіанти, які поєднують з міськими та пляжними образами. Солом’яний капелюх – це класика, яка не виходить з моди. Також такий головний убір захищає обличчя від яскравого сонячного проміння.

Косинка

Цей аксесуар вже давно став улюбленим головним убором модниць. Вони довершують косинкою купальники з сорочками, а також приміряють до яскравих образів, як це зробила скандинавка Емілі Сіндлев.

Бейсболка

Кепка є найпопулярнішим головним убором на літо. Відштовхуйтеся від власного гардероба та обирайте бейсболки в нейтральних тонах чи яскравих кольорах.