21 супермодель знялася у спільній фотосесії: неймовірне фото

Для італійського глянцю Vanity Fair знамениті моделі знялися у спільній фотосесії. Перед камерою фотографами позувала 21 модель.

У зйомці взяли участь Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Міла Йовович, Карла Бруні та багато інших.

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Виданню вдалося щось неймовірне – зібрати в один час всіх моделей, які були надзвичайно популярними з 1960-х до 1990-х років.

Знімали моделей відомий дует італійського та швейцарського fashion-фотографів Луїджі Мурену і Янго Хенці.

Глянець також представив кожну модель на обкладинці Vanity Fair в чорно-білих кольорах. Серед легендарних моделей опинилися Крісті Тарлінгтон, Шалом Харлоу, Іман, Єва Герцигова, Ембер Валлетта, Твіггі та багато інших.

Фотографи не лише зробили спільну фотографію моделям, але й провели повноцінну зйомку для кожної з них. Знаменитості позували в чорних вбраннях перед фотографами.

Усі образи для французького глянцю були створені на основі відомих брендів Dolce&Gabbana, Versace, Emanuel Ungaro, The Row, Prada, Rick Owens, Valentino, Intimissimi.