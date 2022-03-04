Модель Тесс Холідей закликає допомогти українцям, які постраждали від російських окупантів

36-річна манекенниця Тесс Холідей не залишилася байдужою до війни, яку розпочала Росія проти мирного населення України. Вона попросила допомогти нашим громадянам, які постраждали від рук ворожих рашистів.

155-кілограмова модель plus-sizе, що вважається найважчою професійною моделлю світу, підтримала Україну.

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У своєму інстаграмі вона опублікувала посилання на донати, аби всі охочі фінансово долучитися до підтримки українців.

Окрім багатьох фондів, які вона додала в серію світлин, вона також звернулася до всіх своїх підписників. На її інстаграм-сторінку підписано понад 2 мільйони людей.

"Те, що сьогодні відбувається у світі в усіх куточках земної кулі, просто підло. У кожного є протилежна сторона, але що з цивільними? В Україні, в Палестині, в Сирії, в Ємені, в Лівані, в Китаї - всюди! На якій би стороні ви не хотіли бути, вирішувати вам. Але якщо ви не на боці людства, миру, життя, майбутнього, любові і єдності, тоді в чому ваша сутність? Будь ласка, допоможіть Україні", – написала Тесс Холідей.



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