Модель з Польщі Микола Кравецький їздить з гуманітарною допомогою по гарячих точках України

Модель з Польщі 22-річний Микола Кравецький вже два місяці допомагає українським добровольцям. Поляк, який прославився завдяки телешоу "Топ-модель", за власним бажанням зупинив кар’єру та допомагає постраждалим від війни людям.

В Україні 82 дні триває війна. Російські окупанти вже стерли з лиця землі чимало міст та пошкодили оселі багатьом людям, які вимушені були знайти прихисток у сусідній Польщі, яка надала нам підтримку на всіх можливих сферах.

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На допомогу українцям вирушив поляк, манекенник Микола Кравецький. У перші дні війни він перебував у Києві та навколишніх містах, а згодом відправився на Донецьк.

Микола все рідше почав показувати світлини зі своєю волонтерською групою, адже каже, що роботи є чимало.

Нещодавно хлопець все ж таки опублікував кілька фотографій на яких показав медикаменти, бронежилети та їжу, яку вони доставляють в гарячі точки України.

Ще одна поїздка позаду, ми надавали допомогу на різних бойових позиціях, це зайняло кілька днів, ми постійно працюємо над очищенням води в місця зруйнованих війною, ми евакуюємо людей, або доставляємо ліки, продукти, одяг, підгузки в міста та села на сході України,

– написав манекенник.

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Також поляк Микола Кравецький почав збір коштів на автобус для перевезення українців та гроші для придбання речей першої необхідності, які можуть врятувати людські життя.

Повний текст публікації Миколи Кравецького

Задля допомоги Україні я тимчасово припинив кар'єру моделі. Моральний обов'язок наказав мені зробити саме це. Для когось це може бути незрозумілим, але для мене надання гуманітарної допомоги та порятунок людських життів мають найвищу цінність. Я хочу і буду допомогти Україні стільки, скільки потрібно.

Одна з двох машин, які ми використовували для перевезення жертв війни, було знищено під час втечі з розбомбленою Україною. Авто пошкоджене під час бойових дій, використовувати його не можна. Моя діяльність, спрямована на допомогу нашим східним сусідам у їхній евакуації, була дуже обмежена, а наші друзі з України важко вирвалися з пекла війни.

Мета збору – купити автобус, який дозволить мені продовжити евакуацію українців. Ми втрачаємо час. Пожежі в Україні постійно зростають. Тисячі людей хочуть якнайшвидше опинитися в безпечному місці. Моя місія полягає в тому, щоб зробити це можливим для них. Без вашої допомоги я не зможу продовжувати свою діяльність у повному обсязі. Я прошу вас про всіляку, навіть найменшу, підтримку.