Модель Меггі Роулінс прилетіла до Польщі, щоб працювати медсестрою та допомогти біженцям

Манекенниця білизняного бренду Victoria's Secret Меггі Роулінс прилетіла до Польщі, щоб працювати медсестрою та допомагати біженцям з України.

У своєму інстаграмі модель опублікувала польовий табір для волонтерів та показала кадри українців, які прибули до Польщі.

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"Важко передати цей досвід словами, але я була неймовірно пригнічена за час перебування тут на українсько-польському кордоні. По-справжньому пояснити, що переживають ці люди, було б неможливо, і я сподіваюся, що нікому, хто читає це, не доведеться переживати за своє життя. Здобути освіту та намагатися допомогти – це дві речі, які я завжди прагнула підтримувати у своєму житті", – заявила Меггі.

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Модель є кваліфікованою медсестрою, тож вдалася надавати медичні послуги тим, хто цього потребував. Два роки тому модель одягнула на себе замість модного вбрання захисний костюм від коронавірусу та волонтерила у Нью-Йорку. Також раніше Меггі працювала медсестрою в Уганді і Нікарагуа.

Тепер модель приїхала допомагати українцям. Вона зазначила, що "дуже важливо час від часу зупинятися і замислюватися, згадати, звідки ви прийшли, і спробувати зробити трохи добра". Вона також зазначила, що завжди буде надихатися тими людьми, яких зустріла за тиждень волонтерства у Польщі.

Меггі Роулінс також показала малюнки, які залишили їй напам’ять діти з України.

29-річна дівчина завжди мріяла стати медсетсрою, тож закінчивши школу вона стала асистенткою онколога. Однак згодом вона отримала запрошення від модельного агенства і дуже цьому здивувалася.

"Моя колега порадила мені погодитися і спробувати себе в ролі фотомоделі, тим більше, що я завжди встигну повернутися в медичну сферу. До цього, ще в підлітковому віці, я вже пробувала свої сили в модельному бізнесі", – розповідала Роулінс.

У 28-річному віці Меггі прикрасила своїм фото обкладинку журналу Elle Croatia. Крім цього, вона представила бренд спідньої білизни Intimissimi та рекламувала білизну від бренду Victoria's Secret.