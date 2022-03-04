Мода на синьо-жовті кольори: зірки масово почали підтримувати Україну своїми образами
Впродовж останнього тижня увесь цивілізований світ підтримує Україну та засуджує дії кремлівських ватажків, які вбивають мирне населення. На знак підтримки інфлюенсерки одягаються у вбрання, яке відповідає кольорам українського прапора.
Початок російсько-української війни припав на Тиждень моди в Мілані, пише 24 канал. Італійці не скасовували свої бренди, втім відомі інфлюенсери приходили на показ у синьо-жовтих аутфітах.
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Учора, 4 березня, інститут кольору Pantone підтримав Україну. На своєму офіційному акаунті в інстаграмі вони опублікували соняшники на блакитному небі та кольори українського прапору – синій та жовтий.
Відтінки прапора отримали назви: вільний синій (freedom blue) та енергійний/спонукаючий до дій жовтий (energising yellow).
Окрім інфлюесерів, Україну підтримала корейсько-американська актриса Грета Лі з серіалу "Ранкове шоу". Вона прийшла на червону доріжкою SAG Awards у синьо-жовтій сукні Marc Jacobs, яка стала даниною до кольорів прапора України.
Грета Лі обрала сукню в кольорах українського прапора / Фото з Upi
Щоб показати свою солідарність з Україною, на Міжнародному показі колекцій Couture під час Тижня моди у Вашингтоні, модель вийшла на подіум з блакитно-жовтим стягом.
Модель підтримала Україну / Фото з Getty Images
У Парижі двоє гостей, які приїхали на Fashion Week висловили підтримку нашій державі. Дівчина одягнула сукню, що зроблена з прапора України, а хлопець приміряв футболку з міжнародним антивоєнним символом, який пропагує світ без воєн і роззброєння.
Пара підтримала Україну / Фото з Getty Images
Активно підтримує Україну німецька інфлюенсерка Леоні Ганне. Вона одягнула синій костюм в парі з жовтими чоботами та сумкою. Також нещодавно вона позувала в блакитно-жовтій сукні з бахромою та пір’ям.
Леоні Ганне в синьо-жовтому образі / Фото з інстаграму
Леоні Ганне в блакитно-жовтому образі / Фото з інстаграму
Також мережею розлетілися світлини пари з Нью-Йорка, яка одягнула блакитний та жовтий костюм на Тиждень моди у Парижі.
Модний образ fashion-інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерів
Модель Майя Малнер одягнула синій комбінезон з жовтим пальто. Шведська модниця Емілі Сіндлев разом з бойфрендом пройшлася вулицями Парижа в образах, які складаються з блакитно-жовтих кольорів.
Майя Малнер підтримала Україну / Фото з інстаграму моделі
Емілі Сіндлев з бойфрендом / Фото з інстаграму інфлюенсерки
На знак підтримки українців виступила французька дизайнерка. Засновниця однойменного бренду Ізабель Марант одягнула синьо-жовтий світшот, який відповідає кольорам нашого державного прапора.
Ізабель Марант підтримала Україну / Фото з інстаграму