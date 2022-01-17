Тренд на сукні з вирізами по всьому тілу розпочався ще минулого року. Знаменитості настільки полюбили цю сексуальність в образах, що досі не можуть розпрощатися з ефектними сукнями. Дизайнери вже добре ознайомилися з пристрастю модниць до відвертого вбрання, тому представили сукню, яка максимально оголює тіло.

Цікаво У спідниці Dior та гольфі: Дженніфер Лопес показала богемний образ на шопінгу з донькою

Бразилійська модель відправилася на відпочинок в Мексику. Для пляжної вечірки модель обрала надзвичайно ефектне плаття, яке привернуло увагу всіх. 29-річна переможниця конкурсів краси "Міс Всесвіт-2012" та "Міс США-2012" не посоромилася одягнути дуже сміливе вбрання без білизни.

Зірка Tik Tok одягнула сукню від екологічного бренду Aya Muse. Олівія приміряла еротичну бежеву сукню на бретельках з блискучого люрексу.

Ефектним та відвертим водночас це плаття роблять зав’язки збоку по всій довжині, які оголюють тіло. Олівія одягнула сукню без спідньої білизни.

Її образ доповнили молочні мюлі на підборах та коричневий об’ємний клатч. Красуня зібрала волосся в пучок та довершила look масивним обручем.



Сексуальний образ Олівії Калпо / Фото з інстаграму моделі



Сексуальний образ Олівії Калпо / Фото з інстаграму моделі



Сексуальний образ Олівії Калпо / Фото з інстаграму моделі