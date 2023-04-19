Названо сумку, яка не виходить з моди 3 роки: її мають всі світові модниці

В інстаграм-просторі ви вже могли помітити, що знаменитості постійно носять одну модель сумки, яка була дуже популярною ще у 2020 році, але досі не втрачає своєї актуальності. Як вона виглядає – дивіться далі.

Відомі бренди презентували цього сезону чимало ефектних сумок, втім модниці все одно знайшли для себе It-bag, з якою не можуть розпрощатися вже кілька років.

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Мінімалістична та дуже красива сумка Mini Jodie від Bottega Veneta заполонила серця усіх знаменитостей та фешіоністок. По-перше, вона дуже красива та представлена в різноманітних кольорах – від класичних до кольорових. По-друге, сумка легко поєднується з будь-яким вбранням – від кежуального до романтичного.

Ці сумки однозначно стали хітом продажу і досі залишаються суперпопулярними, бо навіть попри велике різноманіття культових сумок – Hermès Birkin чи Prada, модниці віддають перевагу лаконічній сумці з переплетеної шкіри, яку презентував бренд Bottega Veneta.

З початку 2020 року сумка Mini Jodie від Bottega Veneta стала невід’ємною частиною майже кожного інстаграм-профілю. Здається, ця сумка зовсім непідвладна часу та має всі шанси стати базовим аксесуаром. Цілком зрозуміло, чому ця сумка зібрала навколо себе так багато прихильників. Вона створена з якісної шкіри, має цікаве переплетення та зручна у носінні.

Класична чорна сумка Mini Jodie – основа будь-якого завершення образу, та й виглядає вона неймовірно ефектно.

З білою сумкою ви додасте своїм образам більше елегантності та святковості.

Світло-жовта сумка – ідеальний варіант для сонячного дня, яка зможе розбавити ваш базовий образ.

Усі інші яскраві кольори, а особливо зелена, додадуть вашому образу певно радості та весняного вайбу.



Наймодніша сумка останніх років / Фото з Instagram



Наймодніша сумка останніх років / Фото з Instagram



Наймодніша сумка останніх років / Фото з Instagram



Наймодніша сумка останніх років / Фото з Instagram