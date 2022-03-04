"Ми за припинення війни в Україні": JW Anderson зробили пожертвування в Червоний Хрест

Британський бренд модного одягу JW Anderson підтримав Україну. Модельєр Джонатан Андресон перерахував гроші в Червоний Хрест.

JW Anderson виступили за припинення війни в Україні, як і багато інших знаменитих брендів.

До теми Андре Тан пошив 500 теплих жилетів для тероборони та ЗСУ

На сторінці марки вони опублікували тканинний український прапор та написали слова підтримки.

"Ми виступаємо за мир і припинення війни в Україні. Ми зробили пожертву Британському Червоному Хресту на підтримку тих, хто постраждав від гуманітарної кризи. Щоб дізнатися більше про те, як ви можете допомогти, перейдіть за посиланням у біо", – написали в повідомленні.

Які бренди пожертвували гроші Україні

Генеральний директор LVMH Бернар Арно – один із найбагатших людей на планеті заявив про перерахування коштів українцям в сумі 5 мільйонів євро.

Модний дім Chanel пожертвує Україні гроші в розмірі 2 мільйони євро. Кошти будуть перераховані організаціям, які допомагають біженцям з України.