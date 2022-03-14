"Ми з Україною": Леоні Ганне показала свої найкращі образи в синьо-жовтих кольорах

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне вже тривалий час підтримує українців. На своїй особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала стильні образи в кольорах українського прапора.

Знаменита стрітстайл-зірка Леоні Ганне вчергове підтримала Україну. У своєму дописі вона зазначила, що наша країна завжди у її думках. Бабуся її хлопця – корінна українка, яка зараз живе у Німеччині, тому Леоні особливо переживає за наш народ.

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У своєму інстаграм-дописі фешіоніста розмістила кілька стильних аутфітів, що складаються з синього та жовтого кольору. Також вона розповіла історію про дім Алексової бабусі, який вже, на жаль, зруйнований російськими окупантами.

"Завжди в моїх думках Україна. З кожним днем я відчуваю себе все більш сумною, безпорадною і шокованою. Пишучи це, ми прямуємо до Німеччини, оскільки ніколи не відчували більшої потреби бути вдома – поруч із батьками Алекса та його бабусею. Бабусі Алекса майже 100 років, і я б хотіла, щоб вона ніколи не бачила свій зруйнований дім. Ми з Україною", – написала інфлюенсерка.

У дописі блогерка розмістила 7 стильних образів, які вона склала на основі блакитного або синього та жовтого кольору. Таким чином німкеня висловлює свою підтримку Україні, а заодно показує модну стилізацією. Поєднання синього та жовтого має всі шанси стати хітом 2022 року.



Леоні Ганне показала стильні образи у синьо-жовтих кольорах / Фото з інстаграму



Леоні Ганне показала стильні образи у синьо-жовтих кольорах / Фото з інстаграму



Леоні Ганне показала стильні образи у синьо-жовтих кольорах / Фото з інстаграму



Леоні Ганне показала стильні образи у синьо-жовтих кольорах / Фото з інстаграму



Леоні Ганне показала стильні образи у синьо-жовтих кольорах / Фото з інстаграму



Леоні Ганне показала стильні образи у синьо-жовтих кольорах / Фото з інстаграму



Леоні Ганне показала стильні образи у синьо-жовтих кольорах / Фото з інстаграму