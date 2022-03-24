Мей Маск підтримує Україну: модель довершила образ сумкою Frolov за 16 тисяч гривень

Відома манекенниця, дієтологиня та мама Ілона Маска не перестає дивувати українських прихильників вибором свого вбрання. Знаменитість вчергове приміряла на собі речі від українських брендів.

Вже місяць в Україні триває війна, яку розв’язали російські окупанти на території нашої країни. Увесь цей час мама знаменитого винахідника Ілона Маска активно підтримує українців.

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Ні для кого не секрет, що Мей Маск просто обожнює українські бренди, тож вона чи не єдина знаменитість, яка має найбільше речей від наших дизайнерів. Про Україну знає та говорить увесь світ, втім дієтологиня, письменниця та модель все одно продовжує знайомити всіх з українськими марками та прославляти імена наших дизайнерів на увесь світ.

Ефектна 73-річна білявка зробила селфі у дзеркалі з аксесуаром від українського дизайнера Івана Фролова, а також одягнула чоботи від українського бренду Ganor Dominic.

Образ Мей Маск

Вже кілька десятків років Мей Маск одягає її найкраща подруга Джулія Перрі. Модель познайомилася зі стилісткою, коли їй був 41 рік. Впродовж цього часу Джулія любить експериментувати зі стилем Мей та створювати ефектні та часом незвичні чи епатажні образи.

Цього разу 73-річна білявка приміряла на собі чорну сукню на довгий рукав, яку поєднала з рожевими чоботами на шнурівках від бренду Ganor Dominic. У 2015 році цю марку заснували двоє сестер з України, які живуть у Великій Британії.

Свій look зіркова матуся довершила каплеподібною сумкою "Bra" з бахромою всіяною камінцями. Аксесуар Мей Маск придбала від українського бренду Frolov. Коштує така сумка на сайті бренду 515 євро.



Мей Маск приміряла вбрання від українських брендів / Фото з інстаграм-сторіз