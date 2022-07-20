Мей Маск показала, як виглядала 50 років тому: вражаюче порівняння

Знаменита модель та мати Ілона Маска поділилася з користувачами в мережі архівним фото. Ефектна білявка показала свою світлину в молодості.

Українці обожнюють Мей Маск, а все через те, що знаменитість активно підтримує Україну та є найпалкішою прихильницею всіх українських дизайнерів.

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Письменниця та дієтологиня найчастіше зі всіх зірок з’являється на світських заходах у речах від українських брендів. 74-річна модель досі знімається для модних глянців та дивує своїми чарівними образами.

Мей Маск добре знається на стилі, тому постійно вражає свою величезну армію прихильників цікавими аутфітами. Цього разу зіркова матуся вразила всіх своєю архівною світлиною, яку зробила у 1969 році. Знаменитість показала фото у купальнику 53-річної давності.

На фотографії 21-річна модель позувала у суцільному купальнику. У своєму інстаграм-дописі Мей Маск розповіла, що на цьому фото вона вперше позує в купальнику перед камерою.

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Мей Маск в 21-річному віці / Фото з Instagram

Вдруге вона одягнула купальник у 2022 році. Південноафриканська модель цього року з’явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit. Для глянцю зірка приміряла чимало суцільних купальників різних кольорів.

У своєму інстаграмі знаменитість показала фото у зеленому купальнику з рюшами та широких штанах.



Мей Маск у 74-річному віці / Фото з Instagram