Met Gala 2024: названо основну тему та дрескод наймоднішої події року

6 травня Бал інституту костюмів Met Gala відкриє свої двері для гостей у Метрополітен-музеї на виставці "Сплячі красуні: пробудження моди". Також організатори вже встигли оголосити дрес-код майбутнього заходу.

Відомо, що у 2024 році активно залучаться до організації світської події разом з головною редакторкою Vogue Анною Вінтур акторка Зендея, співачка Дженніфер Лопес та музикант Кріс Гемсворт.

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Тема Met Gala 2024

Основна тема цьогорічного модного заходу – "Сплячі красуні: пробудження моди", яка не має нічого спільного з братами грім чи Disney. Це радше про вбрання, яке є настільки цінним і вінтажним, що його просто неможливо одягнути знову, тому воно є "сплячою красунею" та ретельно зберігається в архівах Інституту костюма.

Можна очікувати, що на виставці буде представлено чимало ексклюзивного вбрання, починаючи з англійського ліфа XVII століття Єлизаветинської епохи. Сучасніші предмети будуть розділені на 3 підтеми – землю, море та небо.



Met Gala 2024 натхненне квітковими мотивами та вінтажним вбранням / Фото Vogue

Дрескод Met Gala 2024

Дрескод "Сади часу" натхненний однойменним оповіданням Дж. Г. Балларда 1962 року. Історія розповідає про графа Акселя та його дружину. Вони живуть на віллі з терасою, яка виходить на сад кришталевих квітів із напівпрозорим листям, блискучими стеблами і кристалами в центрі кожної квітки.

Частиною виставки стане чорне пальто від Чарльза Фредеріка Уорта 1889 року, створене з жакардової тканини та прикрашене тюльпанами. Надихнутися різними виробами допоможе весняна колекція Dries Van Noten 2014 року, яка містить квіткову вишивку.



Пальто, яке буде представлене на виставці / Фото Vogue

Що відомо про Met Gala

Бал Інституту костюма музею Метрополітен або Met Gala – це щорічна світська подія, яка є чи не найбільшою подією року для моди. Захід проводять в перший понеділок травня. Вперше бал відкрив свої двері для знаменитостей у 1948 році. З 1995 року модна подія відбувається під керівництвом редакторки Vogue Анни Вінтур.