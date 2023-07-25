Мереживо повертається в моду: незвичні образи, які вам сподобаються

Мереживо на кілька років випало з трендів, тож ми забули його, однак воно все ж таки повертається в моду, але з певною видозміною.

Мережево – тонкий та делікатний матеріал, який був винайдений ще у XVI столітті. Мереживо в образах створює контрасність та допомагає аутфіту виглядати незвично.

Читайте також Джинсові речі, які нам потрібні цього літа: стильні елементи гардероба

Довгий період часу мереживо було неактуальним і майже не використовувалося в образах, втім зараз воно знову повертається в наші гардероби. Втім тепер видозмінилося не лише мереживо, але й його подача.

Модні дівчата почали використовувати мереживо у досить неочікуваних та провокативних комбінаціях. Воно набуло оригінальних форм, текстур та візерунків. І пам’ятайте, якісне мережево не має бути еластичним.

Обирайте сукні з мереживом на довгий рукав чи сукню-комбінацію. Красиво виглядають мереживні штани з топом, жакетом та підборами.



Мереживо повертається в моду / Фото з Instagram @anna.le.nova



Мереживо повертається в моду / Фото з Instagram @anna.le.nova



Мереживо повертається в моду / Фото з Instagram @anna.le.nova

Для нас ще поки незвично бачити образи з довгою прозорою спідницею з мереживом, втім виглядають такі образи досить цікаво. Будуарний стиль однозначно повертається в наші гардероби. Про це свідчить не лише делікатне мереживо, але й напівпрозорі сукні та гра прихованого і відкритого.



Мереживо повертається в моду / Фото з Instagram @anna.le.nova

Якщо ви хочете запровадити у свій гардероб вбрання з мереживом, радимо звернути увагу на шовк та залучити чуттєві пастельні відтінки або ж чорний чи білий колір.