У балетках Chanel та довгому пальті: Меган Маркл заскочили у Лос-Анджелесі

Меган Маркл вже повернулася з Канади до Лос-Анджелеса та потрапила в об’єктиви стрітстайл-фотографів. Знаменитість з’явилася в класичному образі, який притаманний її стилю.

42-річна знаменитість помітили на виході з ресторану, в який вона ходила вечеряти. Напередодні в обід Меган Маркл вже була на зустрічі з друзями, однак на вечірню пору продемонструвала кардинально інший аутфіт.

Зверніть увагу Дженніфер Лопес одягнула кутюрне боді від Frolov: неймовірний образ

Вечірній образ Меган Маркл

Дружина принца Гаррі одягнула звичайну темно-оливкову блузу, яку доповнила сірими джинсами скіні. Такі джинси вже давно вийшли з моди та вважаються неактуальними, втім Меган продовжує їх носити.

Зверху знаменитість одягнула темно-синє пальто довжини міді та доповнила базовий образ балетками від бренду Chanel з металізованої шкіри. Це взуття з минулого сезону.

Меган Маркл зробила ставку серед аксесуарів на містку сіру сумку від бренду Maison Goyard, ціна якої складає 2 700 доларів (102 тисячі гривень). Меган Маркл розпустила волосся та зробила природний макіяж.

Денний образ Меган Маркл

У той же день, 22 лютого, Меган Маркл прийшла на обід з друзями в чорній водолазці та темно-синіх штанах. Зверху вона одягнула коричневе пальто від Max Mara та довершила свій аутфіт балетками та сонцезахисними окулярами від Givency. Окрім того, знаменитість обрала для себе коричневий клатч, який повертається в моду у 2024 році.