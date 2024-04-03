Меган Маркл одягнула квіткову сукню від відомого бренду за 130 тисяч гривень: бездоганний вихід

Герцогиня Сассекська Меган Маркл прийшла провідати дітей в одну з лікарень Лос-Анджелеса. Для виходу вона обрала дорогу сукню з квітковими мотивами.

Меган Маркл читала дітям книжки та навіть застосувала свої акторські здібності, коли різним тембром озвучувала персонажів. Герцогиня читала не лише казки, але й допомагала хворим діткам із завданнями з науки, технології, інженерії, мистецтва й математики.

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Образ Меган Маркл

Для приходу в лікарню дружина принца Гаррі вирішила обрати для себе сукню-сорочку Oscar de la Renta з акварельним квітковим мотивом на спідниці. Зазначається, що така сукня коштує 3 400 тисяч доларів (понад 130 тисяч гривень).

Цю сукню Меган Маркл вже одягала у 2022 році, тож повторила свій вихід. У мережі навіть збереглася світлина, як знаменитість позувала в цій сукні разом з сином на руках.

До плаття Меган підібрала балетки з гострим носком та ремінцями від бренду AQUAZZURA. Ціна такого взуття на сайті складає 800 доларів. Свій образ знаменитість доповнила кольє з перлинками та золотим коштовним годинником від Cartier. Аутфіт герцогиня завершила розпущеним хвилястим волоссям і ніжним макіяжем.

Нагадаємо, що Меган Маркл є авторкою дитячої книжки "Лавка". У ній є вірш, який вона написала для свого чоловіка принца Гаррі на День батька. Оповідання у книжці розповідають про стосунки між батьком і сином і нагадує нам про те, як любов може формуватися та виражатися в сучасній сім’ї. Разом з Гаррі Меган виховує двох дітей – сина Арчі та доньку Лілібет.