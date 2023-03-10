Меган Маркл одягнула антитрендові штани: фото образу

Меган Маркл рідко потрапляє в об’єктиви папараці. Вона проводить час зі своєю сім’єю та віддає перевагу спокійному життю без фотокамер. Втім нещодавно дружина принца Гаррі таки з’явилася на знімках фотографів у лаконічному аутфіті.

Меган Маркл завжди любила простий та лаконічний одяг, який не привертає до себе багато уваги та є комфортним у носінні.

Читайте також Французька мода: який верхній одяг на весну обирають парижанки

Так, знаменитість вийшла у світ в ансамблі з чорного вбрання, яке належить до базових елементів гардероба. Вона одягнула чорний лонгслів у рубчик, який поєднала з чорними штанами.

Варто зазначити, що зараз на піку популярності штани палаццо, а завужені джинси скіні чи штани не є актуальними. Широкі штани домінують останні кілька сезонів, втім Меган все ж таки вирішила обрати завужені штани, в яких вона себе почуває комфортно.

Зверху дружина принца Гаррі одягнула чорне класичне пальто до колін, яке залишила розстібнутим. Чорне пальто цього сезону є дуже популярним. Верхній одяг Меган Маркл від Max Mara, доводить, що позачасові речі, такі як пальто класичного кольору, є позачасовою класикою.

Свій весняний образ вона доповнила білою сумкою Chanel 19 з чорними смужками та молочними мюлями від Valentino.

Від цього італійського бренду Меган Маркл ще одягнула чорні сонцезахисні окуляри, золотисті сережки та довершила look елегантним зібраним пучком.



Меган Маркл у США / Фото з Who What Wear