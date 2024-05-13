У прикрасах за 35 тисяч доларів: Меган Маркл з'явилася у Нігерії в розкішному образі

Меган Маркл разом з принцом Гаррі відвідали матч поло в клубі Lagos Polo Club. Для модного виходу у Нігерії, знаменитість приміряла красиву нюдову сукню цікавого фасону.

Королівська пара відвідала матч на підтримку некомерційної організації Nigeria Unconquered. Під час перегляду гри вони змогли зустрітися з прихильниками організації, які допомагають ветеранам і пораненим солдатам, надаючи їм можливість займатися адаптивними видами спорту.

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Образ Меган Маркл

Герцогиня одягнула бежеву сукню довжини максі з шовкового матеріалу, яка мала глибокий виріз, гофровану лінію талії та елегантний шарф на шиї, який додавав сукні особливого шарму.

Сукню Меган обрала від бренду Johanna Ortiz. Вона оздоблена золотистими квітковими візерунками. Коштує таке плаття з нової літньої колекції 1200 доларів. Образ дружини принца Гаррі доповнювали золотисті босоніжки з бантом зі старої колекції 2013 року від бренду Burberry.



Розкішний образ Меган Маркл / Фото Getty Images

Меган доповнила аутфіт охайно зачесаним волоссям в пучок та сонцезахисними окулярами від Heidi Merrick. Як завжди, знаменитість довершила свій вихід коштовностями.

На її руці був помітний тенісний діамантовий браслет за 5 500 тисяч доларів, браслет Cartier "Love" за 6 300 доларів, діамантовий браслет "Against Evil Eye" за 18 500 доларів та легендарний перстень зі сніжинкою-діамантом від Maison Birks за 5 тисяч доларів.

Принц Гаррі одягнув сіру сорочку на ґудзиках та чорний костюм. Його образ доповнював срібний ланцюжок, наручний годинник та браслет із зелених намистин.

Меган Маркл та принц Гаррі перебували у Нігерії три дні. Гра в поло стала останньою запланованою подією знаменитостей. Для принца Гаррі поїздка в Лагос має особливе значення, оскільки у 1990 році його батьки принцеса Діана та принц Чарльз також мали офіційний державний візит в Нігерію.