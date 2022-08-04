Меган Маркл – 41: образи дружини принца Гаррі, які вона вже встигла показати у 2022 році
Акторці та дружині принца Гаррі – Меган Маркл 4 серпня виповнився 41 рік. Після виходу з королівської сім'ї вона рідко з'являється на публіці, але щоразу демонструє бездоганний смак в одязі.
У 2022 році вже декілька разів Меган бувала на публічних заходах. Які вбрання обирала для них – дивіться далі.
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Церемонія нагородження NAACP Image Awards
26 лютого Меган Маркл та принц Гаррі вперше у 2022 році з'явилися разом на публіці. Подружжя нагородили престижною премією NAACP Image Awards – отримали статуетку за діяльність свого благодійного фонду Archewell та активну громадську позицію.
На сцену Меган Маркл вийшла у довгій синій сукні на одне плече та з розрізом на нозі від бренду Christopher John Rogers. Вона вклала волосся у локони, зачесавши його на один бік.
Її образ доповнювали босоніжки з кристалами від Aquazzura та прикраси – довгі сережки з 14-каратним золотом та браслет принцеси Діани з жовтого золота, який вона вперше одягла під час свого королівського туру Австралією з принцом Гаррі у 2018 році. На іншу руку Меган Маркл одягнула золотий браслет Cartier Love.
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму Hello! Magazine
Благодійний матч з поло
Подружжя влаштувало благодійний матч з поло для підтримки місцевих благодійних організацій. Захід пройшов у Санта-Барбарі.
Меган Маркл одягнула білі літні шорти, чорну блузу в горошок та пояс, а завершила look чорним капелюхом і чорними туфлями-човниками. Яскравою родзинкою її образу стала червона помада на губах та великі сонцезахисні окуляри.
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Візит Меган Маркл до техаського міста Увалді
Дружина принца Гаррі вшанувала пам'ять жертв стрілянини у початковій школі в Техасі, в результаті якої загинули 19 дітей і 2 вчителів. Меган Маркл поклала квіти до хреста для 10-річної дівчинки.
Тоді вона одягнула джинси, білу футболку та білі кеди. Волосся розпустила, доповнила зачіску синьою кепкою. На обличчі зробила легкий макіяж.
Меган Маркл вшанувала жертв стрілянини у Техасі / Фото з інстаграму Archewell
Ювілей королеви Єлизавети II
З нагоди платинового ювілею правління Єлизавети II Меган Маркл і принц Гаррі були на службі у соборі Святого Павла. Тоді Мена одягнула лаконічну білу сукню з капелюшком. З взуття обрала туфлі на підборах, на обличчі зробила макіяж у натуральних тонах. Волосся зібрала в акуратний пучок ззаду.