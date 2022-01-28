Меган Фокс показує ефектний образ у сірому костюмі та голубих туфлях: стильні фото
Джерело:інстаграм Меган Фокс
Американська акторка Меган Фокс опублікувала в мережі ефектний аутфіт у своєму стилі. Знаменитість позувала на камеру в стильному образі, головною родзинкою якого стало поєднання кольорів – голубого та сірого.
35-річна знаменитість привертає до себе увагу не лише стрітстайл-фотографів, але й фанатів на своїй особистій сторінці в інстаграмі. За акторкою слідкують понад 18 мільйонів прихильників зі всього світу, які з нетерпінням чекають на її новий розкішний look.
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Вчергове Меган скористалася послугами своєї подруги та стилістки Мейв Рейлі та продемонструвала ніжний образ. Кінозірка жартома написала, що "мала б такий вигляд, якби була викладачкою літератури у серіалі "Ейфорія".
Головні герої цього молодіжного серіалу одягаються до школи як на Тиждень моди. У другому сезоні їхнє вбрання стало ще коротшим та яскравішим. Згодом у Tik Tok з’явився тренд записувати відеоролики зі своїм найкращим вбранням, які б ідеально підійшли до концептуального стилю серіалу.
Цей тренд підхопила Меган Фокс, яка одягнула відвертий топ, який би вписувався до образів серіалу.
Ефектний аутфіт Меган Фокс
Знаменитість постала перед камерою у сірому обтислому топі з вирізом в зоні декольте від бренду DION LEE. Її образ довершили сірі штани на високій посадці.
Модниця доповнила образ голубими туфлями-човниками та мінімалістичною сумкою від дизайнерки Аміни Муадді.
Довговолоса красуня зробила легенькі кучері та насичений макіяж. Свій помаранчевий манікюр Меган доповнила тінями в тон, а губи обвела коричневим олівцем для губ та персиковим блиском.
Окрім цього, акторка засвітила каблучку зі смарагдом та діамантом, яка коштує 50 тисяч доларів.
Новий образ Меган Фокс / Фото з інстаграму акторки
Новий образ Меган Фокс / Фото з інстаграму акторки
Новий образ Меган Фокс / Фото з інстаграму акторки