Меган Фокс показала на вечірці Греммі вражаючі образи в білій сукні: фото модного виходу

Американська акторка Меган Фокс, яка прийшла на Греммі зі струсом мозку та зламаним зап’ястям, не лише показала вражаючий образ, але й змінила ще кілька суконь.

В ніч на 6 лютого у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення музичних нагород Греммі. На всесвітньо відомій події зібралися всі знаменитості, серед яких акторка Меган Фокс та її бойфренд, музикант Колсон Бейкер.

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На початок Греммі Меган Фокс одягнула червону бездоганну сукню з атласу, яка була оздоблена шлейфом та драпіруванням, а вже на вечірку красуня приміряла дві ефектні сукні – в довжині максі та міні.

Кілька років з Меган Фокс працює зіркова стилістка Мейв Рейлі. Саме вона любить створювати для акторки розкішні образи, які роблять з неї королеву вечора. Кожним своїм виходом знаменитість вражає мільйони прихильників зі всього світу. За останній час вона стала справжньою іконою стилю, яку наслідують всі модниці.

На вечірку Греммі Меган Фокс одягнула довгу білу сукню у формі русалки з декорованим камінням на корсеті. А музикант Machine Gun Kelly одягнув сріблястий костюм з туфлями.

На афтерпаті Меган одягнула коротку білу сукню зі шлейками та довгими білими рукавицями, а бойфренд зірки приміряв чорний костюм на голе тіло, яке поєднав з чорною кепкою та створив зухвалий look.