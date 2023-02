На тлі про розлучення та зраду: Меган Фокс і Колсон Бейкер здійснили останній вихід разом

Мережа гуде про зіркове розлучення Меган Фокс і Колсона Бейкера. Акторка видалила свій акаунт в інстаграмі та навіть відповіла про зраду музиканта. За кілька днів до цього пара здійснила, ймовірно, свій останній вихід вдвох.

Безумовно, акторка Меган Фокс та її бойфренд, музикант Колсон Бейкер – одна з найкрасивіших та найстильніших пар Голлівуду. Закохані постійно з’являлися разом на світських заходах в аутфітах, від яких неможливо було відірвати погляд.

Втім, величезну армію фанатів зіркової пари сколихнула новина про ймовірне розлучення Меган та Колсона. Відомо, що 36-річна знаменитість видалила свій акаунт в інстаграмі. До цього один із підписників написав коментар Меган Фокс, чи дійсно Machine Gun Kelly зрадив їй з гітаристкою Софі Ллойд, на що акторка відповіла лаконічно: "Можливо, це я подружилася з Софі".

Окрім того, ще до видалення акаунту Меган Фокс зробила публікацію, зацитувавши пісню Бейонсе: "You can taste dishonesty/it’s all over your breath" ("Ти можеш відчути нечесність на смак, вона скрізь у твоєму диханні"). Також вона показала відео зі спаленим листом.

За кілька днів до цього Меган Фокс та Колсон Бейкер здійснили спільний вихід. Як завжди, акторка вийшла у розкішному вигляді. Вона одягнула довгі штани чорного кольору з вирізами та корсет з глибоким розрізом в зоні декольте та на животі.

Свій розкішний look зірка доповнила незвичною зачіскою. Вона зачесала хвіст та випустила передні пасма волосся. Акторка, яка має зламане зап’ястя знову одягнула бандаж, який зняла на церемонії Греммі.

Бойфренд Меган Фокс одягнув мультиплікаційний лонгслів, шкіряні штани, хутряну панаму та білизну від Dolce & Gabbana, яку зумисне одягнув напоказ. У таких образах Меган та Колсон прийшли на афтерпаті Супербоулу.

Що відомо про стосунки Меган Фокс і Колсона Бейкера

Меган та Колсон почали зустрічатися у червні 2020 року. Пара познайомилася під час зйомок трилера "Опівночі у високій траві". У січні 2022 року на спільному відпочинку Machine Gun Kelly зробив коханій освідчення.

Влітку того ж року пара їздила обирати віллу для проведення весілля на озері Комо. Після цього будь-які згадки про їхнє весілля стихли, втім вони знову продовжували з’являтися разом на світських заходах та просто під час прогулянок. Наразі ні Меган Фокс, ні Колсон Бейкер офіційно не підтвердили розірвання стосунків.