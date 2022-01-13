Меган Фокс і Колсон Бейкер готуються до весілля: 10 найкращих образів закоханої пари

Популярна американська акторка Меган Фокс та її наречений, музикант Machine Gun Kelly готуються до весілля. Напередодні, 11 січня, співак зробив освідчення коханій. Редакція Fashion 24 вирішила пригадати найкращі виходи майбутнього подружжя.

Музикант зробив вечір освідчення по-справжньому особливим. Він привів Меган саме в те місце, де вони колись закохалися одне в одного. Колсон подарував коханій дизайнерську каблучку з двома масивними каменями – смарагдом та діамантом. Тепер увесь світ з нетерпінням чекатиме весілля закоханих.

До теми Меган Фокс виходить заміж за Колсона Бейкера

Меган Фокс та Колсона Бейкера вважають однією з найпопулярніших пар у світі. Прихильники зі всього світу полюбили сексуальну зірку "Трансформерів" та в епатажного білявого музиканта. Їхні виходи завжди викликали у публіки фурор.

Після розлучення з Браяном Остіном акторка ніби заново народилася, відновила свою кар’єру та розцвіла разом з новим бойфрендом. Після довгої творчої паузи вона стала знову затребуваною та бажаною гостею на всіх світських вечірках.

У своєму інтерв’ю Колсон Бейкер також розповідав, що його життя до Меган не мало жодного сенсу. Лише тоді, коли він її зустрів, він зрозумів, як виглядає справжнє кохання.

Знаменита пара вражала своїми ефектними виходами не лише на червоній доріжці, але й у повсякденному житті. Усі феєричні образи Меган та Колсона обговорювала вся світова преса, а образами з повсякденних прогулянок захоплювалися мільйони прихильників.

Якими розкішними образами Меган і Колсон тішили своїх фанатів – дивіться в добірці.



Найкращі образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Найкращі образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Найкращі образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Найкращі образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Найкращі образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Найкращі образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Найкращі образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Найкращі образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Найкращі образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images



Найкращі образи Меган Фокс і Колсона Бейкера / Фото з Getty Images