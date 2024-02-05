Майлі Сайрус вперше виграла Греммі та з’явилася на сцені у вінтажній сукні 2002 року: модне фото

Співачка Майлі Сайрус отримала винагороду за найкраще сольне поп-виконання пісні "Flowers". На сцену для виконання свого хіта знаменитість вийшла у вінтажному вбранні.

Знаменита пісня з альбому 2023 року "Endless Summer Vacation", яка завірусилася в тіктоці минулої весни, перемогла пісні Біллі Айліш, Doja Cat і Тейлор Свіфт. Майлі Сайрус мала багато номінацій, але ще жодного разу не перемагала. Лише цього року вона забрала бажану статуетку.

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Образ Майлі Сайрус

На сцену знаменитість вийшла у ретро-сукні, яку вона обрала від американського модного дизайнера Боба Макі. Срібляста кутюрна сукня була прикрашена стеклярусом та бісером з колекції "To Broadway With Love" 2002 року.



Стильний образ Майлі Сайрус / Фото Getty Images

Плаття складалося з бра на бретельках та спідниці з бісерованої бахроми. Частинка сукні оголювала живіт. Образ зірки доповнювали босоніжки. Стилісти зробили Майлі зачіску в стилі нульових з начосом на кучерями.

За лаштунками "Греммі" співачка була одягнута в чорний корсет та штани, прикрашені бісером та бахромою. Її аутфіт доповнювала чорна пухнаста накидка. Цей розкішний look вона також обрала від бренду Bob Mackie з вінтажної колекції 2002 року.

Під час вручення нагороди Майлі Сайрус постала перед глядачами ще в іншому образі. На ній був чорний кобінезон, який оголював плечі та підкреслював струнку талію.

Майлі Сайрус отримує нагороду "Греммі": дивіться відео онлайн