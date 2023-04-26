Майлі Сайрус захопила вражаючим образом: стильні фото

Американська співачка Майлі Сайрус зачарувала прихильників стильним образом. Знаменитість одягнула фактурний корсет, який доповнила шкіряною спідницею та рукавицями.

Співачка Майлі Сайрус зараз особливо на слуху. Всього за тиждень її пісня "Island" заполонила увесь Tik Tok. Вона вже встигла очолити український чарт Apple Music.

Читайте також Антитренди весни: яких помилок не можна допускати у своєму стилі

Після запуску свого нового альбому «Endless Summer Vacation» після трьох років перерви у музичній кар’єрі Майлі Сайрус стала все частіше з’являтися на світських заходах.

Нещодавно у Беверлі-Гіллз відбулася церемонія вручення премії The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards. На модну подію співачка прийшла у вражаючому вбранні, яке чудово підкреслило її струнку фігуру.

30-річна зірка приміряла на собі вбрання від бренду Versace. Вони одягнула атласний корсет з глибоким декольте та складним дизайном у вигляді конусів на грудях. Її look довершила шкіряна спідниця-олівець, довгі рукавиці та туфлі на підборах з гострим носком та бантиками.

Волосся Майлі розпустила та вклала у легкі кучері, а на обличчі зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.



Ефектний образ Майлі Сайрус / Фото з Instagram



Ефектний образ Майлі Сайрус / Фото з Instagram



Ефектний образ Майлі Сайрус / Фото з Instagram