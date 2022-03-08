Матір Ілона Маска пригадала поїздки в Україну та побажала чоловікам залишатися сильними

Дієтологиня, модель та мама винахідника Ілона Маска підтримала українських чоловіків. Вона побажала їм залишатися сильними та подякувала за те, що вони боряться за нашу свободу.

Бізнесвумен та письменниця Мей Маск активно підтримує українців, які борються з російським агресором. Знаменитість неодноразово була в Києві та завжди тепло відгукувалася про людей, яких зустрічала на своєму шляху в нашій країні.

Дивіться також "Віримо в ЗСУ": бренд MustHave шиє жилети для армії та тероборони у Бердичеві

Восени 2021 року Мей Маск не сходила із заголовків модних українських видань. Кілька днів поспіль мати винахідника приміряла на собі вбрання від наших дизайнерів, прославляючи українські бренди на увесь світ.

Зіркова матуся пригадала свої поїздки до Києва у 2017 та 2021 році. Вона опублікувала дві світлини в стильних образах охоронцями, які супроводжували знаменитість.

Чоловікам в Україні, які борються за свободу, залишайтеся сильними. У моїх поїздках до Києва у 2017 та 2021 роках у мене були чудові охоронці. Сподіваюся, вони в безпеці. Ми всі сповнені надзвичайного смутку та безпорадності від російського вторгнення,

– заявила Мей Маск.

У білому костюмі поруч з бодігардами 73 річна матір Ілона Маска, який передав Україні Starlink, позувала у молочному костюмі від українського бренду Vorozhbyt&Zemskova. Її образ, як завжди, довершувала стильна зачіска, масивні сережки та сріблясті туфлі на підборах Manolo Blahnik.



Мей Маск в Україні у 2021 році / Фото з інстаграму

На іншому фото з 2017 року Мей Маск успіхнено постала перед камерою у молочному тренчі, штанах палаццо та в’язаному сіро-коричневому шарфі з блакитним пір’ям. Поруч зі знаменитістю стояли охоронці, які тримали парасолю та оберігали модель від промокання в дощову погоду.



Мей Маск в Україні у 2017 році / Фото з інстаграму