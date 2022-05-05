Матір Ілона Маска одягнула розкішну шовкову сукню від українського бренду Gasanova

Знаменита бізнесвумен Май Маск досить часто одягається в речі від українських брендів. Матір Ілона Маска вже вдруге за короткий період обрала для себе сукню від дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Письменниця та дієтологиня Мей Маск активно підтримує українців. 74-річна модель ще в перший день війни, 24 лютого, засудила збройну агресію Росії проти України. Жінка неодноразово заявляла, що дуже любить Київ та українців, тож спрямовує нам всю свою підтримку з-за кордону.

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Мама мільярдера Ілона Маска прилітала в Україну двічі – у 2017 році та восени 2021 році. У Києві в неї була прес-конференція, а згодом – презентація власної автобіографічної книжки.

Мей Маск також на початку березня закликала НАТО закрити небо над Україною, аби зберегти життя невинних людей. Для цього вона одягнула вишиванку від українського бренду. Мей Маск – єдина знаменитість, в гардеробі якої знайдеться чимало вбрання від найрізноманітніших українських брендів.

З перших днів війни Мей Маск вийшла у світ в понад десяти образах, які складалися з речей від українських дизайнерів. Цього разу зіркова матуся обрала для важливої події сукню від бренду Gasanova.

Мей Маск в сукні від Gasanova

4 травня Мей Маск завітала на гала-концерт Berggruen Prize у Лос-Анджелесі. На важливу подію знаменитість обрала силуетну сукню довжини максі на довгий рукав. Коштує виріб від українського бренду 6 тисяч гривень. Шовкову синю сукню Мей доповнила молочними босоніжками та сумкою Lady Dior – улюбленим аксесуаром принцеси Діани.

Як завжди, письменниця постала перед камерами з бездоганною зачіскою та ефектним макіяжем. Її look довершували сережки та розкішне кольє.

"Підтримка Мей Маск українських брендів надзвичайна! Для мене особисто важливо, що в речах GASANOVA зірки обирають з’являтись на великих подіях! Дякую за підтримку", – написала Ельвіра Гасанова.

Що відомо про подію Berggruen Prize

Премія Берггрюна – це нагорода в розмірі 1 мільйона доларів, що присуджується щорічно від імені Інституту Берггрюна "мислителям, чиї ідеї глибоко сформували людське саморозуміння та розвиток у світі, що швидко змінюється".



Мей Маск у сукні від українського бренду / Фото з інстаграму Ельвіри Гасанової