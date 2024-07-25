Вишукані сукні та лавандове хутро: Маша Єфросиніна у стильних образах знялася для Vogue

Ведуча й громадська діячка Маша Єфросиніна позувала для видання Vogue. Вона приміряла стильні сукні та розповіла про своє життя під час війни.

Маша Єфросиніна стала учасницею першого друкованого видання Vogue Ukraine Leaders 2024. Вона дала інтерв'ю, у якому розповіла про свою діяльність, службу чоловіка та переломні моменти у житті.

До слова "Сходили на побачення": Єфросиніна поділилася щасливим фото з чоловіком, який служить в ЗСУ

Ведуча позувала перед камерою у кількох стильних образах. Вона приміряла пальто, блейзер і штани з віскози та льону від Magda Butrym. Аутфіт доповнювали золоті сережки-кільця.



Маша Єфросиніна / Фото Vogue

Для зйомки ведуча змінила кілька суконь: червону на тонких бретелях з квітами від Magda Butrym, асиметричну з принтом від Lanvin у поєднанні з чоботами, вишукану чорну сукню міді з білим комірцем від Dior, яку доповнила вовняними шкарпетками, туфлями на підборах та перлинними аксесуарами.

Також Маша Єфросиніна позувала у довгій коричневій сукні Nanushka з шкіряними вставками та лавандовій шубі з штучного хутра.

Мінімалістичні look Маші доповнювали стримані зачіски – пучок або пряме розпущене волосся, та макіяж "без макіяжу", який лише підкреслив риси обличчя.

Образи Маші Єфросиніної / Фото Vogue

В інтерв'ю Маша Єфросиніна поділилась, що почала займатися благодійністю ще з 2014 року. Свою справу вона продовжує й надалі. Велика війна принесла для неї чимало викликів: це страх за життя чоловіка, невизначеність і тривога, кенселінг через мовне питання.

Маша Єфросиніна розповіла, як залишається продуктивною: це силові тренування, режим харчування, зустрічі з психотерапевтом і медитації.

"Щоб відновитися, я маю мовчати, думати і спати. Мені потрібна тільки я сама – я дуже добре себе вивчила за останні роки", – зізналась Єфросиніна.