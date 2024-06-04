Маша Єфросиніна показала дивовижний образ з дня народження: розкішне фото

25 травня українська телеведуча Маша Єфросиніна відсвяткувала 45-річчя. Лише сьогодні вона показала, як виглядав її святковий образ. Аутфіт знаменитості був не лише красивим, але й дорогим.

На ювілей до телеведучої приїхала донька з-за кордону та навіть чоловік, який служить в ЗСУ. Виявляється, рідні їй зробили сюрприз та влаштували справжнє свято. Маша Єфросиніна публікувала у своєму інстаграмі святковий стіл, а тепер показала, як виглядала у свій день народження.

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Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча одягнула блискучий костюм з лелітками від бренду MALVA. Вбрання складалося з топу прикрашеного бантами та спідниці довжини міді з бахромою. Корсетний топ обійшовся Єфросиніній у 9400 гривень, а спідниця – у 8 тисяч. Загалом такий костюм на сайті бренду коштує 18 тисяч гривень.

Образ знаменитості доповнили стильні босоніжки на підборах з прозорою вставкою. Таке взуття особливо актуальне цього року. Маша зібрала волосся та вклала в кучері. Візажисти нанесли їй розкішний макіяж, який підкреслив карі очі, а губи нафарбували улюбленою коричневою помадою знаменитості.

Та от найцікавішим в образі Маші Єфросиніної виявилися прикраси, які коштують досить дорого. Телеведуча одягнула браслет від ювелірного бренду Cartier, ціна якого складає понад 7 тисяч доларів, а це майже 300 тисяч гривень. Окрім того, образ доповнювали інші прикраси: перстень, два ланцюжки, один з яких мав кулон у вигляді сріблястої квітки.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграм-сторіс телеведучої

Варто зазначити, що Маша Єфросиніна вже не вперше одягає дорогий браслет Cartier. У грудні 2023 року на телеведучу вилився хейт після інтерв’ю з Анною Трінчер. Спілкуючись зі співачкою, Маша Єфросиніна дорікнула їй через демонстрацію розкішного життя, а особливо відео з подарунком від колишнього чоловіка – автомобіль Porsche. Тоді ведучу розкритикував Олександр Волошин.

Він зазначив, що поки телеведуча звинувачувала його колишню дружину за дорогі подарунки, сама сидить на інтерв’ю у двох браслетах Cartier, які й складають разом ціну того ж Porsche.