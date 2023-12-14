Марго Роббі одягнула сукню від дизайнерки зі Львова: вражаючий образ

Голлівудська акторка Марго Роббі постійно підкорює шанувальників своїми вражаючими образами. Нещодавно головна акторка фільму "Барбі" вийшла у світ в сукні від дизайнерки зі Львова Мері Фуртас.

Стиліст американської знаменитості Ендрю Мукамал тривалий час одягав акторку в рожеве вбрання. Це й не дивно, адже влітку barbiecore був доволі поширеним, а високі рейтинги перегляду фільму не відпускали акторку з образу ляльки.

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Втім навіть досі, австралійська акторка постає у вбранні, що натхненне естетикою Барбі, хоч і вбрання вже не рожевого кольору.

Номінантка на премію "Золотий глобус" 2024 Марго Роббі обрала для себе коричневу шкіряну сукню-бюстьє KILLA. На сайті бренду плаття виготовлене з веганської шкіри довжини міді коштує понад 14 тисяч гривень. Сукня від бренду CULTNAKED чудово підкреслює силует та виглядає елегатно та стильно.

Знаменита білявка доповнила образ сонцезахисними окулярами з чорною оправою та коричневим склом. Волосся знаменитість розпустила та вклала у легкі хвильки.



Марго Роббі одягнула сукню українського бренду / Фото інстаграм @cultnaked

Світові селебретіз вже не вперше приміряють вбрання від бренду CULTNAKED. Палкою прихильницею українського бренду є Кендалл Дженнер, яка має у своїй колекції найбільше вбрання від львівської дизайнерки Мері Фуртас.

Одяг від дизайнерки Мері Фуртас у своєму гардеробі має колишня Каньє Веста Джулія Фокс, "ангели" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо, Жасмін Тукс, Жозефін Скрівер, співачка Аріана Гранде та акторки Зендая та Меган Фокс.