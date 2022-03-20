Мама Ілона Маска активно підтримує Україну: вона з’явилася в сорочці від бренду Bobkova

Знаменита дієтологиня, модель та письменниця Мей Маск знову продемонструвала на собі вбрання від української дизайнерки. Цього разу матір Ілона Маска одягнула сорочку від бренду Bobkova.

Впродовж останнього тижня Мей Маск активно підтримує Україну. Вона щодня публікує у своїх інстаграм-сторіз наслідки війни в нашій країні, яку спричинила Росія.

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Близько десяти останніх публікацій Мей Маск – в українському вбранні. Зіркова матуся підтримує українців не лише морально, але й демонструє на собі вбрання від українських брендів, рекламуючи вироби наших дизайнерів на увесь світ.

Про Україну не перестають говорити всі ЗМІ навіть на 25-ий день війни. Мама Ілона Маска, який надав нам термінали Starlink, написала у своєму інстаграмі, що одягнула костюм від нашого бренду, аби трохи переключитися від жахливих новин.

Щоб відпочити від перегляду жахливих новин, я довго прогулявалася, одягнувши вбрання від українського бренду Bobkova,

– написала Мей Маск.

Образ Мей Маск

73-річна знаменитість одягнула білу сорочку на короткий рукав з синім принтом на якому зображені дівчата у вінках. На сайті бренду така сорочка коштує 13 700 гривень.

Доповнили образ Мей Маск білі широкі штани та кеди. Ймовірно, Мей Маск зараз перебуває на відпочинку, тож свій розслабдений look вона доповнила молочним капелюхом з синьою тасьмою та сонцезахисними окулярами.

В тон до синього принта сорочки знаменитість підібрала аксесуари. Вона одягнула сині сережки, які довершили її аутфіт.