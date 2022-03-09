Мама дизайнерки Лілії Літковської тікала з Бучі, зіштовхуючись з танками: героїчна історія

Відома українська дизайнерка Лілія Літковська поділилася з читачами в інстаграмі героїчною історією своєї мами, яка самостійно тікала з Бучі попри перешкоди.

Місто Буча, що в Київській області – повністю захоплене військами РФ, як і інші міста – Ірпінь, Ворзель, Гостомель, Забуччя. Ці міста є епіцентром гуманітарної катастрофи, а ворожі окупанти зривають необхідний зелений коридор, не даючи можливості опинитися у безпечному місці.

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Відомо, що сьогодні, 9 березня, на Київщині відкривають гуманітарний коридор. Міністерка Ірина Верещук повідомила, що він працюватиме до 21:00 години.

Та мама української дизайнерки втратила надію на погодження домовлених маршрутів, тож вирішила тікати з Бучі самостійно ще вчора. Героїчну історію своєї мами Лілія Літковська розповіла читачам в інстаграмі.

Дизайнерка зазначила, що мама самостійно тікала 3 години з собакою, переховуючись від ворожих танків.

Друзі! Моя мама бігла з Бучі в Романівку. Бігла одна 3 години зі своєю собакою. І добігла. На її шляху зустрічалися танки, вона пересиджувала у розбитих оселях, ховалася за деревами. І вона це зробила. Мамо, ти мій герой на все життя! Дякую кожному за допомогу! Дякую моєму коханому Сашку, який в той момент евакуйовува людей, чекав її і молився разом зі мною,

– розповіла Лілія Літковська.



Лілія Літковська розповіла історію своєї мами / Фото з інстаграм-сторіз

У своєму інстаграм-сторіз вона також опублікувала допис "Один день з окупованої Бучі".

Багато людей ще й досі сидять в укриттях, підвалах та будинках. Їжі ніде немає. Окупанти все розграбували. Всі комунікації не працюють. Деякі з жителів міста на свій страх і ризик вийшли на вулицю в пошуках допомоги, води чи їжі. Кажуть, що в пішоходів перестали стріляти, але бувають випадки.

Ні в якому випадку не можна сідати за кермо автомобіля. Розстрілюють без попеередження навіть автівки з червоним хрестом, чи з написом "діти". Ворогу все одно кого вбивати.

Окупанти продовжують переконувати людей, що вдала їх кинула і вони нікому непотрібні. Адекватні люди стараються не падати духом і допомагають одне одному. В дворах ЖК жителі організовують польові кухні і діляться всім, що є.



Лілія Літковська розповіла, що зараз відбувається в Бучі / Фото з інстаграм-сторіз