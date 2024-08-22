Де купити вишиванки на День Незалежності для жінок, дітей та чоловіків: найкращі магазини

24 серпня Україна відзначає День Незалежності. У це свято українці одягають вишиванки куди б вони не йшли – на роботу, ділову зустріч чи прогулянку. Та й носять їх всі – від малих до великих. Готуючись до Дня Незалежності, ми підготували добірку магазинів, де можна придбати вишиті сорочки для дітей, жінок та чоловіків.

У 2024 році країна буде відзначати 33-тю річницю проголошення Незалежності України, пише Fashion 24. Вже традиційно цей день не обходиться без вишиванки. Для українців вишиванка – це не просто одяг, а певний оберіг. До цього елементу гардероба ми ставимося з особливим трепетом та любов’ю.

Читайте також З чим носити вишиванку: вишукані образи для найвибагливіших модниць

Здавна вишиванка для українців мала сакральне значення, тому узори, які наносили по сорочці, рукавах та комірах мали особливий сенс. Вишиванка є важливою частиною культури українського народу, тому одягнути її на День Незалежності – це гордість та демонстрація ексклюзивного елементу святкового національного вбрання.

У багатьох з нас, мабуть, вже є певна колекція вишиванок, втім бренди кожного року пропонують все нові та цікавіші варіанти, які просто неможливо обійти. А ще нова вишиванка в гардеробі ніколи не буде зайвою. У багатьох інтернет-магазинах є вражаючий асортимент вишиванки та вишитої сукні для дітей, жінок та чоловіків, тож ділимося з вами найпопулярнішими з них.

Вишиванки для дітей

Вишиванки для жінок

Вишиванки для чоловіків

Усі ці вишиванки легко поєднуються зі штанами, джинсами, спідницями, шортами чи будь-яким взуттям. Чоловіки можуть одягати лофери та кросівки, а жінки та діти можуть поєднувати вашиті сукні чи сорочки з балетками або босоніжками.