У Мадриді дизайнерка вийшла на подіум з українським прапором

Іспанські дизайнери також підтримують Україну. Агата Руїс де ла Прада завершила свій показ виходом на подіум з українським прапором.

Увесь світ продовжує невпинно підтримувати Україну. Глянці присвячують нам обкладинки, бренди на знак підтримки проводять покази в тиші та роздають гостям синьо-жовті футболки, а дизайнерка з Мадрида вийшла на подіум з українським стягом.

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У четвер, 10 березня, дизайнерка Агата Руїс де ла Прада та співак Омар Монтес після показу нової колекції дизайнерки, який пройшов у рамках Тижня моди в Мадриді, вийшли на подіум з українським прапором в руках.

Таким чином вони підтримали Україну, яка від 24 лютого бореться з російськими окупантами, які напали на мирну країну.

Дизайнерка одягнула сукню в золотисті смужки з рожевим серцем та доповнила свій образ різнокольоровими капроновими гетрами – синім та жовтим.



Дизайнерка з Мадрида підтримала Україну / Фото з інстаграму