Римські канікули: Мадонна відсвяткувала день народження у капелюсі від Руслана Багінського

Відома американська співачка Мадонна обожнює український бренд капелюхів Ruslan Baginskiy. У її арсеналі вже є чимало головних уборів різних фасонів та кольорів. Нещодавно виконавиця навідалася до Риму та продемонструвала красивий образ.

Виконавиця прилетіла до столиці Італії, щоб відсвяткувати там своє 66-річчя. Мадонна підібрала для себе красивий образ, але головною родзинкою став неймовірний капелюх від дизайнера зі Львова Руслана Багінського.

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День народження співачка відсвяткувала зі своїм коханим 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом та друзями.

Красивий образ Мадонни

Для святкового образу співачка обрала для себе красиву сукню у квітковий принт довжини максі, доповнивши її коричневими туфлями на підборах з гострим носком.

Знаменитість зробила зачіску, нанесла, як завжди, ефектний макіяж, одягнула безліч прикрас, масивні сонцезахисні окуляри з коричневою оправою та довершила вихід білосніжним капелюхом з атласними стрічками на зав’язках від Руслана Багінського.

Помітно, що Мадонна вже давно любить бренд української марки, оскільки часто обирає кепі чи капелюхи від нашого дизайнера. Королева поп-музики навіть знялася у капелюсі від Руслана Багінського на обкладинці Vogue Italia напередодні свого 60-річчя.

Впродовж всіх цих років виконавиця не перестає доповнювати свої образи головними уборами від львівського дизайнера та часто одягає їх на прогулянки чи навіть на власні концерти.

Бренд Ruslan Baginskiy є не лише дуже популярним в Україні, але й за кордоном. Кепі та капелюхи дизайнера мають у своєму гардеробі зірки світового масштабу: Бейонсе, Лілі Коллінз, Белла Хадід, Ельза Госк, Алессандра Амбросіо та багато інших.