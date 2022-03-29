Made in Ukraine: 7 найкращих виходів знаменитостей в речах від українських дизайнерів

Українські бренди вже давно здобули популярність далеко за межами нашої країни. Стильні речі від наших дизайнерів носять багато світових знаменитостей, тож Україна має чим пишатися.

Українські бренди вже стали впізнаваними в цілому світі. Окремі одиниці з колекцій одягають популярні моделі, акторки, співачки, прославляючи наших дизайнерів на увесь світ.

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До прикладу, популярний скорт від CULTNAKED або ж капелюх Руслана Багінського вже не викликають великого подиву, лише вдячність за те, що зірки обирають вбрання саме від наших дизайнерів.

Ефектні речі від наших дизайнерів одягали найпопулярніші зірки. У вбранні від українських брендів з’являлася героїня серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, відома співачка Мадонна, модель Емілі Ратажковскі, світська левиця Кім Кардашян, інфлюенсерка Гейлі Бібер, акторка Меган Фокс та багато інших.

Освітній проєкт у сфері моди MODEISME обрав 7 найкращих виходів стильних зірок в українському вбранні.



Світові знаменитості в речах від українських брендів / Фото з Modeismi



Світові знаменитості в речах від українських брендів / Фото з Modeismi



Світові знаменитості в речах від українських брендів / Фото з Modeismi



Світові знаменитості в речах від українських брендів / Фото з Modeismi



Світові знаменитості в речах від українських брендів / Фото з Modeismi



Світові знаменитості в речах від українських брендів / Фото з Modeismi



Світові знаменитості в речах від українських брендів / Фото з Modeismi