Людські душі та зруйновані оселі: як виглядають українські обкладинки глянців у війну

В Україні 49-й день триває війна. Усі глянці припинили видаватися у друкованому вигляді, втім представили свої digital-обкладинки. Як вони виглядають у війну – дивіться далі.

Першим свою онлайн-обкладинку на 11-й день війни представило українське видання Elle. У важливі для нашої країни дні глянець Elle представив digital-обкладинку, яка є символом глибокої надії на перемогу та віри в наш народ.

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Обкладинка глянцю представлена канвою, на якій червоними нитками вишито слово "Hope" (Надія). Буква "О" зображена у вигляді соняшника, який проростає на нашому родючому чорнозему. Жовті пелюстки квітки огортають блакитну серединку, відсилаючи кольори до українського прапора.

Обкладинку також доповнює допис: "Біда минає. Надія є. Народ наш до перемоги нас веде".



Український глянець Elle у війну / Фото з інстаграму

Український глянець Playboy вперше в історії присвятив випуск, війні в Україні. На обкладинці глянцю позують не дівчата, а громадяни України, які тікають з окупованих рашистами міст. Також на обкладинці – зруйновані будівлі, які знищили рашисти.

"Те, що українки – незрівнянні, ми доводили всім із кожним випуском Playboy Ukraine більше 15 років поспіль. Зараз у нашу країну прийшла війна, і ми щодня доводимо всьому світу ще й те, що наша нація найсильніша. Ми завжди закликали до свободи своїх бажань, а сьогодні ми показуємо всьому світу, що таке справжня незалежність та реальна свобода цілої нації", – зазначено в інстаграм-дописі глянцю.



Український глянець Playboy у війну / Фото з інстаграму

7 квітня глянець Elle представив свою другу обкладинку в час війни. Квітневий номер присвячений тому, як змінилося життя українців з 24 лютого. Повністю глянець можна прочитати в онлайні.

На обкладинці глянцю - Харків – красиве місто, в якому жили мирні люди. Втім з перших днів війни агресор завдав нищівних ударів по місту, залишивши від Харкова розбомблені спальні райони, лікарні та школи. У Харкові з початку війни зруйновано майже тисячу будинків, та найголовніше – ворог позбавив життя чималу кількість мирних та ні в чому не винних людей.

Харків’янка Олександра Анісімова зобразила на одній з вулиць Харкова – душі людей, тіла яких назавжди покинули цей світ, але ще продовжують жити в місті. Вони ходять в магазини, п’ють каву з друзями, читають книги та гуляють містом. Саме таким український Elle побачив автор обкладинки Кирило Гончар.



Український глянець Elle у війну / Фото з інстаграму