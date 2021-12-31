У лижному светрі та сірих штанах: Демі Мур показала грайливий образ

Американська акторка Демі Мур любить активно та весело проводити свій час. 59-річна знаменитість на своїй сторінці в інстаграмі показала передноворічний образ.

Голлівудська знаменитість залюбки ділиться зі своїми фанатами в інстаграмі смішними кадрами. Демі Мур рідко публікує світські виходи, а частіше показує підписникам світлини з реального життя.

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Актриса проводить свої новорічні канікули разом з великою сім’єю. Часто за одним столом збирається родина її колишнього чоловіка Брюса Вілліса.

Нещодавно Демі Мур одягнула всіх членів сім’ї у спортивні костюми бренду Кім Кардашян SKIMS, а тепер показала стильний зимовий аутфіт.

Зірка кіноекранів одягнула сірі класичні штани, які доповнила светром у стилі 90-х. Демі одягнула молочно-салатовий светр зі сніжинками та червоними лижниками з ялинками. Образ знаменитості доповнили окуляри та розпущене волосся.

Як завжди, акторка позувала перед камерами в грайливому настрої. У дописі Демі Мур побажала своїй майже 3-мільйонній аудиторії щасливого Нового року.



Святковий образ Демі Мур / Фото з інстаграму