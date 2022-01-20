Лілія Ребрик вразила неймовірним зимовим образом у кремовій дублянці
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилася з шанувальниками новою світлиною. Вона похизувалася стильним образом у кремовій дублянці.
Лілія Ребрик активно веде свою сторінку в інстаграмі. Вона часто демонструє на собі цікаві та стильні образи, в яких з’являється не лише в програмі "Ранок з Україною", але й в повсякденному житті.
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Нещодавно телеведуча показала чарівний кадр на тлі ялинок в зимовому образі. Знаменитість приміряла вельветові штани кавового відтінку. Зверху вона одягнула трендовий верхній одяг – кремову дублянку. Подовжений виріб з великими кишенями доповнює білосніжний капюшон.
Якщо ви не любите носити головні убори, то взимку дублянки з капюшонами стануть для вас найкращою альтернативою.
Свій образ Лілія доповнила кількома перстнями, а на обличчі зробила насичений макіяж. Вона нафарбувала повіки молочними та коричневими тінями, а губи підкреслила рожевою помадою.
У телеведучої дуже активна аудиторія в інстаграмі, тож під кожним фото є чимало приємних відгуків від підписників, які засипають зірку компліментами.
- "Ви неймовірна красуня";
- "Фото суперове";
- "Фотографія просто бомба";
- "Ліля, ви така гарна";
- "Яка красива Снігурочка".
Зимовий образ Лілії Ребрик / Фото з інстаграму телеведучої