Королева Летиція в наймоднішій сукні літа "мокрий шовк": як виглядає бездоганний образ

Іспанська королева Летиція не перестає вражати дивовижними образами. На закриття Atlàntida Mallorca Film Fest у місті Пальма Її Величність вразила вибором вбрання.

Королева Летиція вийшла на сцену, щоб вручити нагороду актору Майклу Дугласу. Дружина Філіпа VI, як завжди, ретельно підійшла до свого вигляду на світській події та продемонструвала розкішний look.

Читайте також Тіна Кароль позує у кардигані без бюстгальтера: ефектний відеоролик

Образ королеви Летиції

Її Величність з’явилася у білизняній сукні металік на тонких бретельках довжини міді від бренду Boss. Металізована сукня має вигляд «мокрого шовку», тож виглядає доволі розкішно та вишукано. Ціна плаття складає майже 700 доларів.

Летиція відома тим, що пропагує вітчизняні іспанські бренди й не боїться поєднувати люксові речі з масмаркетом. Свою сукню знаменитість доповнила сріблястими босоніжками з трендовим квадратним носком від бренду Mango за 40 доларів.

Королева Іспанії розпустила волосся та доповнила образ сріблястими сережками у вигляді двох ромбів. Аутфіт Летиції доповнював невеличкий сріблястий клатч.

Якщо у вашому гардеробі вже є базова чорна чи біла сукня, радимо зробити ставку на відтінок металік, який виглядає досить дорого та ефектно.

Нещодавно, 25 липня, на гала-вечері напередодні відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі, Її Величність Летиція постала у чорно-білій сукні, оздобленій срібно-золотими прикрасами у вигляді квітів і пелюстків від бренду Dior.