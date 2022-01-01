Леся Нікітюк зустріла Новий рік у відвертому образі від українського бренду: святкові фото

Популярна телеведуча Леся Нікітюк зустріла Новий 2022 рік у досить ефектному образі. Білявка обрала спідницю та корсет від українського бренду Santa Brands.

Леся Нікітюк завжди розкішно виглядає на публіці. Телеведуча любить стильно одягатися, тому часто приміряє цікаві аутфіти.

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Знаменитість відправилася в гірськолижний комплекс "Плай". Там вона зустріла Новий рік у розкішному образі. Зірка телебачення обрала розкішний комплект, який підкреслив її струнку талію та довгі ноги.

Образ Лесі Нікітюк

На тлі великої новорічної ялинки Леся Нікітюк позувала у блискучій мініспідниці з прозорою вставкою. Виріб доповнювали характерні для бренду Santa Brands блискітки, які ефектно переливаються.

Зверху Леся одягнула корсет, що складався з велюрового топу та чорної напівпрозорої тканини. Коштує така річ на сайті бренду майже 13 тисяч гривень.

Знаменитість доповнила образ сріблястими мюлями та блискучою сумкою від Prada. Такий мінімалістичний аксесуар ідеально підійшов під образ Лесі Нікітюк.

Зірка випрямила волосся, одягнула кольє з перлин та кілька браслетів. На її обличчі сяяв, як завжди, бездоганний макіяж.

З Новим 2022 роком! Нехай в Новому Році здійсняться всі наші бажання. Ставте цілі і впевнено йдіть до них ! Люблю вас,

– написала Нікітюк у дописі.



Ефектний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму



Ефектний образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму